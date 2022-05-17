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2022-05-17T15:52:15+03:00
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2022
https://1prime.ru/energy/20220517/836915503.html
СМИ: США предложат Европе альтернативу нефтяному эмбарго против России
Энергетика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
По данным агентства Рейтер, США намерены предложить европейским странам введение пошлин на российскую нефть в качестве альтернативы эмбарго на топливо. Подобный механизм... ПРАЙМ, 17.05.2022
нефть, энергетика, новости, нефть, сша, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. По данным агентства Рейтер, США намерены предложить европейским странам введение пошлин на российскую нефть в качестве альтернативы эмбарго на топливо.
Подобный механизм предусматривает сохранение российской нефти на рынке, что позволит избежать дальнейшего роста цен на энергоресурс. При этом доходы России от экспорта будут ограничены.
Агентство отмечает, что США планируют обсудить данную идею на встрече министров финансов стран G7 на этой неделе.