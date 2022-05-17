МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. По данным агентства Рейтер, США намерены предложить европейским странам введение пошлин на российскую нефть в качестве альтернативы эмбарго на топливо. Порт Роттердама обеспокоен последствиями санкций против России

Подобный механизм предусматривает сохранение российской нефти на рынке, что позволит избежать дальнейшего роста цен на энергоресурс. При этом доходы России от экспорта будут ограничены.

Агентство отмечает, что США планируют обсудить данную идею на встрече министров финансов стран G7 на этой неделе.