БРЮССЕЛЬ, 18 мая — ПРАЙМ. Еврокомиссия представит в среду свои предложения по усилению энергетической безопасности Евросоюза на фоне введения санкций против России, которая остается главным поставщиком энергоресурсов. Европа придумала свой план по поддержке рубля

Согласно проекту документа, который публикуют европейские СМИ, Еврокомиссия предложит государствам ЕС подготовиться к возможному, по ее мнению, неожиданному и полному прекращению поставок газа из России.

Среди срочных мер может быть установка предельно допустимого уровня цен на газ для потребителей, в том числе для промышленников.

Кроме того, Еврокомиссия предложит более амбициозные цели в области возобновляемой энергетики и энергосбережения в рамках плана на 195 миллиардов евро, чтобы отказаться от российского топлива к 2027 году.

Также Еврокомиссия планирует обнародовать документ, касающийся партнерства с богатыми нефтью и газом арабскими странами Персидского залива.

Также Еврокомиссия рассматривает возможность продажи через аукцион части сертификатов на выбросы парниковых газов из резервного фонда стабильности рынка. План комиссии предполагает продажу от 200 до 250 миллионов сертификатов из резерва, это может привлечь 20 миллиардов евро, пишет британская газета Financial Times.

Согласно источникам, Еврокомиссия планирует к концу десятилетия выделить около 200 миллиардов евро, чтобы избавиться от зависимости от российских энергоносителей. Средства планируется инвестировать в новую инфраструктуру и альтернативные системы поставок.

Как отмечает газета, одним из последствий продажи большего количества сертификатов будет падение цены на углеродные квоты, что снизит стоимость использования угля, нефти и газа. Это, в свою очередь, может сказаться на достижении целей Евросоюза по сокращению выбросов в рамках перехода к климатической нейтральности.

"Наводнение рынка сертификатами ETS только увеличит выбросы и еще больше затруднит достижение целевых показателей Fit for 55 (снижение выбросов парниковых газов до 55% — ред.). Это плохая климатическая политика", — заявил изданию неназванный дипломат ЕС.

Европейская система торговли квотами на выбросы парниковых газов (EU ETS) работает по принципу "ограничения и торговли": устанавливается максимально допустимый суммарный уровень выбросов для загрязняющих объектов, который потом делится на квоты и распределяется между объектами. Если уровень выбросов на производстве выше уровня квот, то оно должно купить разрешение на дополнительные выбросы.

Система охватывает примерно половину выбросов ЕС и распространяется на выработку электроэнергии, нефтедобычу, металлургическую и строительную отрасли, бумажную промышленность, внутреннюю гражданскую авиацию и другие.

EU ETS была запущена еще в 2005 году, однако вплоть до 2013 года подавляющее большинство разрешений выдавалось бесплатно. Затем правила ужесточились, и уже минимум 40% квот распределялись через аукционы, также общее число выделяемых разрешений стало ежегодно уменьшаться. Наконец, с 2021 года торгуется примерно 57% от общего числа квот.

ЕС поставил себе цель к середине века достичь климатической нейтральности — когда итоговый объем выбросов вредных газов в атмосферу будет равен нулю. Она может быть достигнута за счет сокращения выбросов и применения технологий улавливания и хранения вредных газов. Переход к климатической нейтральности потребует перестройки производства и потребления энергии, серьезного сокращения выбросов, роста потребления возобновляемой энергии.

Ранее Еврокомиссия предложила странам ЕС ввести новые ограничения в отношении России, в том числе в сфере энергетики. В частности, в рамках готовящегося шестого пакета санкций ЕС рассматривает возможность введения поэтапного эмбарго на закупки нефти в России. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.

Отказ от российских нефти и газа повлечёт колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против России рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявлял вице-премьер Александр Новак.