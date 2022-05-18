МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Британскому правительству на фоне рекордной инфляции следует срочно ввести налог на непредвиденные доходы от нефти и газа. Об этом заявила генеральный секретарь Британского конгресса тред-юнионов (The Trades Union Congress, TUC), объединяющего 65 профсоюзов, Фрэнсис О'Грейди.

Согласно информации Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в Великобритании по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. Годовой показатель стал рекордным с марта 1982 года. Тогда в Великобритании была зафиксирована инфляция в 9,1%.

"Депутаты-консерваторы продолжают говорить семьям, что кризиса стоимости жизни нет — это их собственная вина, так как они не работают больше часов или неправильно питаются. Но при такой высокой инфляции кризис — это холодная, суровая реальность. И семьи отчаянно нуждаются в помощи правительства с чрезвычайным бюджетом", — приводятся слова главы ТUC в сообщении организации.

Она также выразила уверенность, что глава минфина Риши Сунак должен активизировать работу с чрезвычайным бюджетом.

"И нам срочно нужен налог на непредвиденные доходы от нефти и газа (windfall tax – ред.), чтобы финансировать энергетические субсидии для нуждающихся домохозяйств", — подчеркнула О'Грейди.

Windfall tax — форма единовременного налогообложения, которая может быть применена к компаниям, если они получают неожиданную прибыль в результате обстоятельств, не зависящих от них.

Ранее министр окружающей среды Джордж Юстис предложил британцам на фоне роста цен выбирать недорогие продукты вместо "фирменных" марок. Парламентский заместитель министра внутренних дел Великобритании Рэйчел Маклин, в свою очередь, заявила, что британцам, испытывающим трудности из-за роста стоимости жизни, следует больше работать или перейти на более высокооплачиваемую службу.