МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Желание Запада отказаться от нефти и газа из РФ чрезвычайно сложно технически, поэтому все разговоры на эту тему — из области истерии, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук Александр Широв. ЕС до сих пор не смог принять решение по новым санкциям против России

"Что касается разговоров про эмбарго на нашу нефть, на газ и так далее, то все это — из области истерии. Чтобы не говорили в Брюсселе, Европа физически не в состоянии отказаться ни от нашей нефти, ни тем более от нашего газа. Ведь некоторые страны континента на 100% зависят от его поставок. Не говоря уже о том, что отказ от российской нефти и газа чрезвычайно сложен технически",- сказал он.

По его словам, чтобы заменить нашу нефть марки Urals на другую, им нужно будет технически перестроить ряд нефтеперерабатывающих предприятий. "Для замены российского газа на сжиженный природный газ (СПГ) из других стран также потребуются не только иные каналы доставки, другая система трубопроводов, но и строительство специальных станций регазификации, где этот СПГ будет превращаться в обычный газ",- заметил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

"То есть, заявить об отказе от наших углеводородов – одно, а претворить это в жизнь – совсем иная история, требующая новых дорогостоящих вложений и времени на реализацию проектов",- подчеркнул Широв.

Объясняя поведение Запада, он добавил: "Запад на самом деле кипит злобой: санкции, следующие волна за волной, не меняют курс Кремля. Начиная вводить антироссийские санкции, Запад имел надежды на быстрый успех. Не получилось. Набор простых решений исчерпан и теперь, он использует санкции, которые кусают уже не только нас, но и их инициаторов".

"Санкции стали обоюдоострыми, вносят сумятицу и неразбериху в торгово-экономические отношения во всей мировой экономике, где растет инфляция, увеличиваются цены на продовольствие, электроэнергию, в Великобритании заговорили даже о миллионах граждан страны, которые не смогут в ближайшее время позволить себе даже самое необходимое. Вот, что происходит, когда политика, идеология давят на экономику",- заключил Широв.

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