МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Индийская государственная энергетическая компания Oil and Natural Gas Corp (ONGC) обдумывает варианты участия в торгах для приобретения доли Shell в проекте "Сахалин-2" и доли ExxonMobil в проекте "Сахалин-1", сообщает издание Economic Times со ссылкой на источники. Власти сообщили о штатной работе проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2"

"Компания рассматривает возможность участия в торгах на покупку 27,5% доли Shell в нефтегазовом проекте "Сахалин-2" и 30% доли ExxonMobil в проекте "Сахалин-1", стремясь дешево приобрести энергетические активы", — говорится в сообщении.

"Мы должны предпринимать какие-то действия, чтобы обезопасить наши энергопоставки. Мы понимаем риск и готовы рискнуть", — приводит издание слова одного из источников.

Кроме того, по словам источников, компании ONGC, Bharat Petroleum и Indian Oil также провели предварительные переговоры, чтобы оценить покупку 20% акций BP в российском энергетическом гиганте "Роснефть". Однако в комментариях изданию они отказали.

ONGC владеет долями в трех проектах в России: 20% в проекте "Сахалин-1", 26% в АО "Ванкорнефть" и 100% в группе компаний Imperial Energy.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Западные страны в ответ ввели множество санкций, а ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.