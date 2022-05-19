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2022
https://1prime.ru/energy/20220519/836939299.html
В Госдуме рассмотрят протокол о вывозе нефти из России в Белоруссию
Энергетика
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Согласно базе данных Госдумы, Правительство России внесло в нижнюю палату парламента на ратификацию протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение между Россией и... ПРАЙМ, 19.05.2022
нефть, энергетика, экономика, новости, белоруссия, россия, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Согласно базе данных Госдумы, Правительство России внесло в нижнюю палату парламента на ратификацию протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение между Россией и Белоруссией о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов.
Протокол, подписанный 16 декабря 2021 года в Москве, разрешает вывозить из России в Белоруссию без временного периодического декларирования нефть, нефтепродукты, масла, смолы и другие продукты нефтепереработки, которые разрешены к вывозу. Но это не распространяется на случаи вывоза таких товаров трубопроводным транспортом.