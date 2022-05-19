МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Согласно базе данных Госдумы, Правительство России внесло в нижнюю палату парламента на ратификацию протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение между Россией и Белоруссией о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов. В Белоруссии заявили о приобретении вооружений у России

Протокол, подписанный 16 декабря 2021 года в Москве, разрешает вывозить из России в Белоруссию без временного периодического декларирования нефть, нефтепродукты, масла, смолы и другие продукты нефтепереработки, которые разрешены к вывозу. Но это не распространяется на случаи вывоза таких товаров трубопроводным транспортом.