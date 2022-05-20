МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Страны G7 обсуждают создание специального картеля, целью которого будет установление ценового порога на российскую нефть, передает агентство Блумберг со ссылкой на главу американского минфина Джанет Йеллен. "Газпром нефть" перестраивается на азиатские рынки

Как отмечает агентство, формирование картеля покупателей для обеспечения установленной цены на российскую нефть могло бы минимизировать доходы Москвы.

"Многие, включая меня, считают этот вариант привлекательным с общеэкономической точки зрения, но на самом деле запуск такого механизма представляет собой сложную задачу, все эти вопросы еще не проработаны", — сказала Йеллен журналистам в Бонне.

Источники агентства сообщают, что лидеры Евросоюза, которые соберутся в Брюсселе в конце мая для обсуждения ситуации на Украине, также поддержат ограничение цен на нефть из России. Другой источник заявил, что реализация плана по установлению ценового потолка еще далека от реализации.