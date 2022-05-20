МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Будапешт предложил ЕС ввести запрет на морские поставки нефти из России взамен наземных, чтобы экономики стран сообщества продолжали нормально функционировать, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Цены на нефть увеличиваются на опасениях нехватки сырья

"Если Евросоюз… желает наказать Россию в вопросе нефти, то необходимо ввести эмбарго на морские поставки нефти, потому что они составляют наибольшую долю поставок российской нефти в Европу, в то время как трубопроводные поставки составляют меньшинство", — сказал Сийярто в интервью телеканалу Fox News.

По мнению министра, если страны Евросоюза примут решение сделать исключение в вопросе санкций для поставок по трубопроводам, то экономики стран сообщества "продолжат работать". "Кроме того, тогда и ЕС достигнет своей цели", — добавил глава венгерского МИД.

В случае введения запрета на российскую нефть Венгрия "физически не сможет" закупать ее достаточных объемах из других источников, сообщил Сийярто.

В условиях прекращения поставок российского газа экономика Венгрии окажется уничтожена, заявил Петер Сийярто.

"Наша экономика будет уничтожена без российского газа. Не говоря уже о том, что для технологического преобразования наших предприятий в целях переработки других видов нефти и газа, помимо российских, нам потребуются дополнительные инвестиции в размере 550 миллионов евро", — сказал Сийярто в интервью телеканалу Fox News.

По словам главы венгерского МИД, общий объем необходимых инвестиций для того, чтобы решить эту задачу может составить порядка 1 миллиарда евро.

Сийярто также отметил, что в условиях полного отсутствия доступа к российской нефти Венгрии будет "физически невозможно" импортировать этот ресурс в достаточных объемах из других источников.