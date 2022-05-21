МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Власти Германии и Италии заявили своим компаниям, что они могут открывать счета в рублях для покупки российского газа, не нарушая санкции против Москвы, сообщают СМИ. Президенты США и Южной Кореи обсудят вопросы экономики и безопасности

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что контракты с "Газпромом" на поставки газа, которые теперь должны оплачиваться в рублях, имеют около 54 компаний, половина из них уже открыла счета в "Газпромбанке" для оплаты в рублях.

Согласно источникам агентства Рейтер, Берлин сообщил немецким импортерам газа, что они могут открывать счета в рублях для оплаты за российский газ без нарушения санкции, введенных против России. Два источника заявили, что Германия действовала в данном вопросе в тесной координации с ЕС.

По информации источника, правительство Италии также контактировало с Европейской комиссией и "получило от нее разъяснения, как законно покупать российский газ".

Источник заявил, что это произошло до того, как итальянская нефтегазовая группа Eni сообщила, что начала процесс открытия счетов в "Газпромбанке" в рублях и евро для оплаты поставок российского газа.