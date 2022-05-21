МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Поставки российского газа в Финляндию прекратились в 7.00 в субботу. СМИ рассказали, как Германия и Италия смогут покупать российский газ

Компания "Газпром экспорт" уведомила 20 мая энергетическую компанию Gasum Oy, что поставки природного газа в Финляндию остановятся утром 21 мая. Причина заключается в том, что Финляндия не согласилась оплачивать газ в рублях, уточнило финское министерство занятости и экономики.

По долгосрочному договору, валютой платежа является евро. Компания Gasum решила обратиться в арбитраж, так как, по ее мнению, российская сторона своим требованием нарушает условия договора, сообщает министерство.

Финляндия провела подготовку к сокращению импорта российского газа, однако его замещение не обходится без проблем, говорится в сообщении. По данным министерства, прямые потребности в газе бытовых потребителей могут быть удовлетворены в любой ситуации, равно как и потребности основных служб общества.

"Энергетические компании могут перейти, а некоторые уже перешли с газа на другие виды топлива на рыночных условиях. Когда российский импорт прекратится, положение промышленных предприятий, использующих газ, будет различным. Некоторые из них уже перешли на другое топливо, некоторые переходят на газ из стран Балтии по трубопроводу Balticconnector", — информирует ведомство.

Balticconnector между Финляндией и Эстонией позволяет импортировать газ из стран Балтии. В Финляндию также будет поставляться сжиженный природный газ (СПГ) через терминалы в Торнио и Пори. Кроме того, осенью планируют завершить строительство терминала СПГ в Хамине.

Также Финляндия арендовала судно-терминал СПГ, финская Gasgrid Finland Oy и американская Excelerate Energy, Inc. в пятницу подписали 10-летний договор. Терминал планируется ввести в эксплуатацию к зиме, он будет расположен на юге Финляндии, сообщает министерство.