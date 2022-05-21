МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Граждане Греции недовольны планом Евросоюза по отказу от российских энергоресурсов, следует из результатов опроса, проведенного РИА Новости. Путин предсказал энергетическую судьбу Европы

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила обширный пакет мер, направленных на уход от российских энергоресурсов. План RePowerEU предусматривает перестройку европейской системы энергетики, поиск альтернативных поставщиков газа, увеличение доли возобновляемой энергии и экономию топлива.

Однако жители Греции считают эту программу несвоевременной и опасаются, что она может привести к росту цен. Некоторые из них высказали мнение, что Брюссель своими действиями "каждый день делают жизнь хуже".

"В Брюсселе не знают, как тяжело обычному европейцу справляться со всеми этими скачками цен на продукты питания и энергоносители", — отметил Манолис, 52-летний водитель автобуса. Он пожаловался, что его доходов едва хватает, чтобы покрыть потребности в конце месяца. По мнению Манолиса, самой большой проблемой является рост цен на бензин.

"Увеличение стоимости топлива, к сожалению, перекладывается на пассажиров, как это происходит почти с каждым продуктом или услугой в последнее время", — подчеркнул он.

По мнению Никоса, 34-летнего юриста и политолога, энергопереход может занять десятилетия, а план REpowerEU постигнет та же участь, что и другие "зеленые" инициативы ЕС: о нем постепенно забудут. Никос считает, что для достижения энергетической безопасности и борьбы с высокими ценами Евросоюзу стоит сблизиться с ближайшим регионом, обладающим большими запасами топлива — Россией.

"ЕС должен смотреть на ситуацию реалистично. С геополитической точки зрения сверхдержава не может поддерживать этот статус, если она не является энергетически независимой", — подчеркнул он.

Элени, 38-летний микробиолог, также считает, что Европейскому Союзу стоит продолжать закупать топливо у России и переходить на "чистую" энергию в будущем. "Сейчас подходящий момент для таких решений", — отметила она, говоря о намерении Брюсселя отказаться от российских энергоресурсов. Эксперт назвал популизмом заявления ЕС об отказе от российского топлива

Еще один опрошенный, Ваггелис, 34-летний шеф-повар, назвал план REpowerEU "очередной ошибкой, которую совершает ЕС" и выразил опасения за будущее отрасли, в которой он работает.

"ЕС ничего не должен был делать, просто продолжать получать энергию от того, кого они уже получают — от России, а также пытаться удерживать цены на энергоносители на низком уровне, чтобы мы, наконец, работали после COVID-19 и вели нормальную повседневную жизнь" — заявил Ваггелис.

"Европейцы не могут больше терпеть все те чрезвычайные условия, с которыми они сталкиваются в своей повседневной жизни", — добавил он.