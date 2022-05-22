МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Бывший глава нефтегазовой компании "Лукойл" Вагит Алекперов заявил в интервью Financial Times, что ЕС не сможет найти замену российской нефти в среднесрочной перспективе, если решит ввести эмбарго на нефтяные поставки. Что будет с ценами на нефть на следующей неделе

По его словам, невозможно найти замену такому крупному энергетическому экспортеру, как Россия.

Он считает, что в случае эмбарго "России придется сократить добычу, заморозить скважины, как это было в начале пандемии в 2020 году, потому что невозможно в одночасье перенаправить все европейские объемы на другие рынки". По мнению Алекперова, эмбарго на российскую нефть стало бы "шоком для всех" и "наиболее негативным вариантом развития событий" для всех сторон.

Алекперов также заявил, что строительство новой инфраструктуры для перенаправления российской нефти, которая в настоящее время поступает в Европу, займет годы.

Комментируя решение отказаться от полномочий члена совета директоров и президента "Лукойла", Алекперов заявил, что сделал это "ради компании", но отметил, что это было "грустным" для него решением.

Он отметил, что санкции часто носят хаотичный, эмоциональный характер и затрагивают людей, которые не принимают политических решений, не имеют политического влияния.

"Не говоря уже о фактических ошибках в них, в фамилиях, должностях, причинах попадания под санкции. Это выглядит, по меньшей мере, несерьезно с юридической точки зрения…", — сказал он.