МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Саудовская Аравия выражает надежду разработать соглашение с ОПЕК+, включающее Россию, говорить о деталях нового соглашения пока рано. Об этом заявил министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Салман в интервью газете Financial Times. ОПЕК продолжает отставать от планов восстановления добычи

По словам политика, Эр-Рияд надеется "разработать соглашение с ОПЕК+… которое включает Россию". Министр подчеркнул, что, учитывая неопределенности на рынке, говорить о деталях нового соглашения пока рано, но ОПЕК+ нарастит добычу при необходимости.

Рост цен на топливо связан с нехваткой мировых нефтеперерабатывающих мощностей, считает Абдель Азиз бен Салман. "Определяющим фактором на рынке являются мощности нефтеперерабатывающих заводов… По крайней мере, за последние три года весь мир потерял около 4 миллионов баррелей нефтеперерабатывающих мощностей, 2,7 миллионов из них только с начала пандемии коронавируса", — отметил политик.

По мнению министра, политика не должна вмешиваться в работу ОПЕК+. Однако правительства должны поощрять промышленность делать инвестиции в углеводороды, чтобы ликвидировать существующие проблемы в сфере добычи и нефтепереработки.