МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Shell вышла из уставного капитала совместного с "Газпром нефтью" предприятия "Гыдан Энерджи" на Гыданском полуострове, следует из данных ЕГРЮЛ. Байден считает недостаточными мировые усилия по высвобождению нефти

Как указано в документе, 19 мая единственным участником "Гыдан Энерджи" с долей 100% стала "Газпром нефть". Ранее партнерам принадлежало по 50% в уставном капитале предприятия.

"Газпром нефть" и Shell в ноябре 2021 года создали совместное предприятие в проекте "Енисей" на Гыдане, который включает в себя два лицензионных участка — Лескинский и Пухуцяяхский.

Промышленная добыча на проекте "Енисей" по планам начнется в 2028 году.

Лескинский участок относится к Таймырскому району Красноярского края. Ресурсы углеводородов участка могут превышать 100 миллионов тонн нефтяного эквивалента. Прилегающий к Лескинскому Пухуцяяхский участок расположен в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, его ресурсы оцениваются в 35 миллионов тонн нефтяного эквивалента. Доказанные запасы будут известны по итогам разведочного бурения.

Shell в конце февраля объявила, что выйдет из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратит участие в проекте "Северный поток 2".

Позднее компания заявила, что закроет все свои АЗС в России и прекратит производство смазочных материалов. Эти активы покупает "Лукойл".