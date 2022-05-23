МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. При "полном и немедленном" отказе Европы от закупок российской нефти, энергоресурс может быть перепродан на мировом рынке по возросшим ценам, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. ЕС работает над вывозом прошлогоднего зерна из Украины

В настоящий момент Евросоюз рассматривает различные варианты ограничений импорта нефти из России в рамках шестого пакета санкций, введенного из-за военной спецоперации на Украине.

"Если мы полностью и немедленно — с сегодняшнего дня — откажемся от нефти, он (президент РФ Владимир Путин), вероятно, сможет перебросить ту нефть, которую не продаст в Евросоюз, на мировой рынок, где цены возрастут, и выручить за нее большую сумму. Это наполнит его военную казну. Нам нужно мыслить стратегически, подходя к этой теме", — отметила фон дер Ляйен в интервью телеканалу MSNBC.

Политик подчеркнула необходимость поиска баланса для сохранения собственной, европейской экономики. Также необходима координация действий с остальным миром, сообщила председатель Еврокомиссии.

Она пообещала, что к полному и безвозвратному отказу от российских нефти и газа Европа придет "со временем", подчеркнув, что ЕС уже отказался от закупок угля.

"Сейчас мы избавляемся от общей зависимости от российских ископаемых энергоносителей всех трех видов, и никогда к ним не вернемся", — заявила фон дер Ляйен, ссылаясь на планы по развитию возобновляемой энергетики.