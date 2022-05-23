Урсула фон дер Ляйен: отказ от нефти из России наполнит "военную казну" страны
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. При "полном и немедленном" отказе Европы от закупок российской нефти, энергоресурс может быть перепродан на мировом рынке по возросшим ценам, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В настоящий момент Евросоюз рассматривает различные варианты ограничений импорта нефти из России в рамках шестого пакета санкций, введенного из-за военной спецоперации на Украине.
"Если мы полностью и немедленно — с сегодняшнего дня — откажемся от нефти, он (президент РФ Владимир Путин), вероятно, сможет перебросить ту нефть, которую не продаст в Евросоюз, на мировой рынок, где цены возрастут, и выручить за нее большую сумму. Это наполнит его военную казну. Нам нужно мыслить стратегически, подходя к этой теме", — отметила фон дер Ляйен в интервью телеканалу MSNBC.
Политик подчеркнула необходимость поиска баланса для сохранения собственной, европейской экономики. Также необходима координация действий с остальным миром, сообщила председатель Еврокомиссии.
Она пообещала, что к полному и безвозвратному отказу от российских нефти и газа Европа придет "со временем", подчеркнув, что ЕС уже отказался от закупок угля.
"Сейчас мы избавляемся от общей зависимости от российских ископаемых энергоносителей всех трех видов, и никогда к ним не вернемся", — заявила фон дер Ляйен, ссылаясь на планы по развитию возобновляемой энергетики.
https://1prime.ru/energy/20220523/836962877.html