Россия и Ирак обсудили план сотрудничества по нефти и газу
Совфед России: представители России и Ирана обсудили сотрудничество государств в нефтегазовой сфере
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МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин обсудил с председателем Высшего исламского совета Ирака Хумамом Хамуди сотрудничество стран в нефтегазовой сфере, отметив желание крупных российских компаний расширить свою деятельность в ближневосточном государстве.
Парламентарии удовлетворены традиционно дружественным характером российско-иракских отношений, развивающихся на базе доверительного политического диалога на различных уровнях, подчеркнул Карасин, оценив при этом взвешенную позицию Ирака в "нынешней непростой международной обстановке".
Карасин оценил заинтересованность сторон в дальнейшем укреплении растущего торгово-экономического взаимодействия. По словам представителя Совфеда, российские крупные нефтедобывающие компании, работающие на территории Ирака, намерены расширять и диверсифицировать свою деятельность в тесной координации с иракскими партнерами.
Хумам Хамуди заявил, что граждане Ирака с уважением относятся к России и настроены на всестороннее развитие отношений.
https://1prime.ru/energy/20220523/836964558.html
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