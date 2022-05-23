МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин обсудил с председателем Высшего исламского совета Ирака Хумамом Хамуди сотрудничество стран в нефтегазовой сфере, отметив желание крупных российских компаний расширить свою деятельность в ближневосточном государстве. В Иране намерены продолжить торговлю с Россией

Парламентарии удовлетворены традиционно дружественным характером российско-иракских отношений, развивающихся на базе доверительного политического диалога на различных уровнях, подчеркнул Карасин, оценив при этом взвешенную позицию Ирака в "нынешней непростой международной обстановке".

Карасин оценил заинтересованность сторон в дальнейшем укреплении растущего торгово-экономического взаимодействия. По словам представителя Совфеда, российские крупные нефтедобывающие компании, работающие на территории Ирака, намерены расширять и диверсифицировать свою деятельность в тесной координации с иракскими партнерами.

Хумам Хамуди заявил, что граждане Ирака с уважением относятся к России и настроены на всестороннее развитие отношений.