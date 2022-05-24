МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Власти США изучают возможность высвобождения из резервов дизельного топлива для снижения цен на топливном рынке, передает в понедельник телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома. Бразилия готова заместить определенные поставки России и Китая

Согласно этим данным, президент США Джо Байден распорядился провести подготовительные мероприятия, необходимые для последующего высвобождения дизельного топлива из резервных запасов.

"Мы считаем, что это похоже на те обстоятельства, при которых рассмотрение вопроса о высвобождении (топлива) является необходимым. Именно об этом распорядился президент", — сказал собеседник телеканала.

Вместе с тем, как отмечается, дизельные резервы США достаточно невелики, а потому сдерживающий эффект такого шага будет весьма ограниченным по времени.

В США уже несколько месяцев наблюдается стабильный рост цен на бензин, которые в последние недели регулярно обновляют рекордные значения. На сегодняшний день стоимость бензина на автозаправках страны превышает 4,5 доллара за один галлон, при этом еще год назад этот показатель держался на уровне трех долларов. Попытки действующей администрации противостоять росту цен на топливо до сих пор ощутимых результатов не принесли.