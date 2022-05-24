МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Bloomberg пишет, что Китай нарастил импорт российской нефти ESPO, которую добывают в Восточной Сибири. Рост поставок произошел при растущем спросе в связи с коронавирусом; часть поставленных объемов отправляют в хранилища. Об этом сообщил РБК. СМИ: в России сильно упали оптовые цены на бензин

По данным аналитической компании Vortexa Ltd., в мае 20 из 21 нефтяных танкера, которые загружались в порту Козьмино в Находке, направлялись в Китай. В мае из Козьмино должны отплыть 33 судна с нефтью ESPO, при этом все оставшиеся из запланированных на текущий месяц рейсов — в КНР, ожидают аналитики. Только одно судно, которое не направилось в мае в Китай, должно доставить груз в порт Фуджейра в ОАЭ.

Bloomberg добавил, что Китай с готовностью покупает нефть из России, в то время как большинство других покупателей избегают ее экспорта из-за военной операции на Украине; при этом сорт ESPO сейчас один из самых привлекательных, в том числе из-за небольшого расстояния доставки. На фоне неопределенности в спросе на нефть Пекин ведет с Москвой переговоры о возможном пополнении стратегических запасов недорогим сырьем, пишет агентство.

Reuters также сообщил о том, что Китай наращивает поставки нефти из РФ на фоне отказа от нее стран Запада. По оценке Vortexa Analytics, которую привело агентство, морской импорт нефти в эту страну в мае подскочил до почти рекордных 1,1 млн барр. в сутки по сравнению с 750 тыс. барр. в сутки в первом квартале и 800 тыс. барр. в сутки в 2021 году.

В апреле Reuters со ссылкой на источники писал, что китайские госкомпании сохраняют действующие контракты на поставки российской нефти, но воздерживаются от заключения новых сделок на фоне осторожной позиции Пекина в связи с антироссийскими санкциями.

США в марте ввели эмбарго на импорт нефти и газа из России, об аналогичных планах сообщали Великобритания и Канада. ЕС обсуждает возможные ограничения поставок нефти, они должны войти в шестой пакет санкций, который на данный момент не согласован.