О ситуации в российском нефтегазовом секторе после введения западных санкций и планах на дальнейшую деятельность, в том числе, по созданию собственной системы ценообразования на товары агентству "Прайм" рассказал директор по развитию компании "Информационные системы" — разработчик электронной торговой площадки eOil.ru Юрий Белоусов. Беседовал Андрей Карабьянц.

- После 24 февраля — начала спецоперации на Украине — так называемый коллективный Запад во главе с США объявил России тотальную экономическую войну. Против нашей страны были введены жесткие санкции, чтобы затруднить поставки за рубеж российских энергоносителей — в первую очередь нефти и нефтепродуктов. России может быть нанесен большой экономический урон, поскольку сохраняется зависимость от западного рынка — котировки на нефть и другие энергоносители формируются на Западе и устанавливаются в долларах США. Каким должен быть ответ на объявленную нам экономическую войну?

— Да, вы правы. В результате санкционного давления на нефтегазовый сектор России сложилась экстренная ситуация. Западные страны всеми силами стараются затруднить или даже полностью запретить поставку российских энергоресурсов на экспорт. В сложившихся обстоятельствах жизненно важно оперативно реагировать на меняющиеся условия торговли, так как российский сырьевой рынок больше не может зависеть от западных котировок.

Поручение президента перевести торговлю газом за рубли сделало актуальной проблему прозрачного ценообразования для всех сырьевых ресурсов на внутреннем рынке. Цены должны формироваться на российском рынке и в российских рублях. Затем эти цены, котировки могут использоваться российскими и иностранными трейдерам для расчетов при поставке российских энергоресурсов за рубеж.

- Такая задача уже ставилась — были запущены торги поставочными фьючерсными контрактами на Urals на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Однако это не принесло желаемого результата.

— К сожалению, все усилия по развитию биржевой торговли в нашей стране сводятся к попыткам загнать покупателей и продавцов на биржу, с целью совершения сделок с реальным товаром, а не хеджирования рисков. И вот здесь возникают большие проблемы. Из-за того, что отсутствуют котировки и ликвидные финансовые инструменты, многие российские компании стараются покрывать убытки, связанные с ценовыми колебаниями, за счёт бюджета, но нигде в мире такого не происходит. В западных странах компании самостоятельно хеджируют свои риски на несколько лет вперёд, и никто не возмещает свои финансовые потери за счёт других налогоплательщиков. Именно для этого и необходимо создать прозрачный внебиржевой рынок и запустить биржевые инструменты, чтобы заставить компании самостоятельно следить за своими финансовыми рисками.

- Что необходимо сделать для создания прозрачного рынка в первую очередь?

— Первым шагом необходимо создать собственные ценовые индексы, номинированные в российских рублях, и ограниченные от манипуляционного влияния зарубежных ценовых агентств.

Затем необходимо изменить систему ценообразования товара с базисов поставки в портах на универсальные базисы отгрузки внутри Российской Федерации. В процессе заключения сделки каждый покупатель сможет самостоятельно выбрать направление поставки — на внутренний рынок или за рубеж, на экспорт.

- Очевидно, если цена формируется внутри России в рублях, то и расчеты производятся в рублях, а это позволяет покончить с зависимостью от западных ценовых агентств. Кроме того, объявившие нам экономическую войну США и Европа не могут препятствовать осуществлению расчетов за поставляемые энергоносители, поскольку они будут находится вне досягаемости американской финансовой системы. А где должны формироваться цены, на которые можно будет ориентироваться при ведении внешней торговли, на биржевом или внебиржевом рынке?

— Для того чтобы понять, как работают товарные рынки во всем мире, и что нам предстоит сделать в кратчайшие сроки, разберёмся с их структурой.

Товарные рынки делятся на два разных сегмента: биржевой, на котором торгуются фьючерсы и опционы, и внебиржевой — спотовый, с реальным товаром. В чём их отличия и особенности? Начнём с того, что если взять весь рынок реального товара, то внебиржевой рынок является доминирующим по объёмным показателям, а биржевой в основном используется, как защитный механизм ценообразования или в спекулятивных целях.

Внебиржевой рынок представляет из себя громадный улей, в котором ежедневно проходят тысячи операций между всеми участниками рынка, с помощью всех доступных видов связи. Голосом по телефону или с помощью текстовых сообщений они обмениваются предложениями об объёмах, качественных характеристиках товаров, базисах поставки и условиях оплаты. Это и есть внебиржевой рынок, который является основой формирования товарно-денежных отношений между участниками, где формируется равновесие между спросом и предложением. И все эти сделки индивидуальны, так как они не имеют заранее подготовленных стандартов.

Нужно понимать, что внебиржевой рынок огромен, и он кардинально отличается от биржевого, так как каждый из участников, предлагает свой уникальный продукт, либо спрос на него. И этот рынок работает непрерывно. Просчитать такое огромное количество переменных в один миг, чтобы принять решение, простому человеку невозможно, и поэтому на рынке создаются электронные торговые площадки, которые берут на себя часть рутины, связанной с обработкой информации. Они объединяют внебиржевой рынок, на котором объёмы сделок с реальной поставкой товара в десятки раз больше биржевых.

Если мы говорим о сырьевых рынках, то помимо своей спецификации необходимо понимать количество разнесённых географически точек производства и потребления, объёмы, индивидуальную финансовую модель предприятия и условия оплаты по предоплате или с отсрочкой платежа. С учётом описанных переменных, на бирже придётся создать огромное количество окон, так как в одно торговое окно нельзя поместить предложения с таким количеством переменных.

- Ваша компания имеет многолетний опыт работы на внебиржевом рынке. Созданы электронные торговые площадки, которые позволяют собрать необходимую информацию о сделках, которую можно использовать для ценообразования внутри страны.

— В 2006 году наша компания ООО "Информационные системы" запустила площадку IDK.ru для зернового рынка, в которую встроили классификатор всех товаров и систему логистических расчётов между 10 000 базисов. Как только новая заявка поступает в систему, она обрабатывается на предмет поиска встречных предложений, и сама система подбирает лучшие варианты для потенциальных покупателей и продавцов. По сути, нам было необходимо собрать всю информацию о спросе и предложении на товар, оцифровать её, и через действующие стандарты и дифференциалы к ним, свести в одно торговое окно покупателя и продавца, чтобы они смогли увидеть друг друга и заключить сделку.

Накопив достаточный объём данных, мы написали уникальную формулу, и начали рассчитывать индексы на зерновые с учётом географического положения, которые стали ценовым ориентиром для рынка.

- Торговля зерном сейчас стала очень актуальной. А какие наработки у вас есть в области торговли нефтью и нефтепродуктам?

— В 2007 году по просьбе министра экономического развития — тогда это был Герман Греф — мы запустили электронную торговую площадку eOil.ru для рынка энергоресурсов, выбрав в качестве прототипа действующую зерновую площадку. Идея немного отличалась и заключалась в запуске удобных инструментов совершения сделок, и расчёта индексов на основании реальных сделок. В том же году эта торговая площадка была представлена на Петербургском международном экономическом форуме.

Уже более 10-ти лет наша компания совместно с ПАО "Газпром использует данную модель ценообразования на рынке нефтепродуктов и сжиженных газов, где ежедневно торгуются реальные объёмы. За этот период нам удалось "отвязать» валютное ценообразование на сжиженные углеводородные газы с поставкой в страны восточной Европы от котировок Argus на базисе DAF Брест, и добиться, чтобы участники рынка ориентировались на рублёвый Индекс EXW Сургут.

- А какая роль биржевого рынка?

— Биржевой рынок — это рынок стандартизованных контрактов, которые торгуются строго определенными лотами в определенные часы. Как правило, на биржевых площадках торгуются фьючерсные контракты и опционы, с целью хеджирования ценовых рисков по тем операциям, которые совершаются параллельно на внебиржевом рынке с реальным товаром, либо для спекуляций.

Исполнение заключенных на бирже контрактов может заканчиваться физической поставкой товара, но в большинстве случаев этого не происходит, так как основные усилия направлены на извлечение прибыли, а не на работу с физическим активом. В итоге только разница цен отображается на торговом счете. В мировой практике количество биржевых контрактов, которые заканчиваются поставкой товара составляет всего около двух процентов от общего объема сделок. В этом и заключается разница между биржевыми и внебиржевыми рынками.

- Однако хеджирование на российском рынке не получило большого распространения. Участники рынка не хотят использовать хеджирование для снижения рисков из-за изменения цен на энергоносители.

— Да, к сожалению, в нашей стране всё происходит с точностью наоборот. Мало кого из участников интересуют фьючерсы и опционы, потому что у них нет обязанности хеджирования ценовых рисков, и в России фактически никто этому не учит. И вместо того, чтобы активно развивать биржевую торговлю фьючерсами и опционами, востребованными во всем мире, наши биржи предлагают обычные каналы реализации реального товара, которые не совсем нужны участникам рынка. Они и сами умеют прекрасно торговать, используя внебиржевые инструменты. Гораздо проще позвонив по телефону или с помощью мессенджеров найти контрагента, и мгновенно совершить сделку.

- А как вы оцениваете роль государства в организации и продвижении биржевой торговли?

— С точки зрения продвижения биржевой торговли импонирует то, что регулярно собираются рабочие группы на площадке Антимонопольной Службы, в которых принимает активное участие Центральный Банк РФ. Но зачастую мы сталкиваемся с противоречиями, так как государственные контролирующие органы априори не могут создать рыночные сервисы. Их функция заключается в регулировании и контроле. А пока не появятся рыночные индикаторы, которым доверяют все участники рынка, то и регулировать нечего.

Предлагаемая нами модель совершения внебиржевых сделок на площадках eOil.ru и IDK.ru, даёт возможность создания ценовых индексов на любые сырьевые группы на основе реальных сделок. Цель создания данных индексов

— дальнейшее использование участниками рынка при заключении долгосрочных контрактов, а также в качестве бенчмарка в расчётных финансовых инструментах в биржевой торговле. Данный опыт уже используется в котировках на сжиженный углеводородный газ, моторные топлива и гелий, которые признаются всеми участниками рынка, в том числе и на международном рынке. Мы готовы применить нащ опыт и на других товарах, таких как природный газ, нефть, минеральные удобрения и т.д. Спотовый индекс на Urals сейчас необходим стране, чтобы была возможность формировать цену на объемы нефти, поставляемые на экспорт, и для начисления налогов. А фьючерсный контракт бизнесу — как инструмент хеджирования рисков.

Подводя итоги, можно сказать, что сегодня перед нами открываются большие возможности построения нового товарного рынка с собственной системой ценообразования, на основе развития двух тесно связанных секторов — внебиржевого и биржевого, которые должны дополнять друг друга и обеспечить объективность ценообразования.