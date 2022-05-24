ХЕЛЬСИНКИ, 24 мая — ПРАЙМ. Финская проектная компания Fennovoima отозвала заявку на получение разрешения на строительство АЭС "Ханхикиви-1", сообщает во вторник финская компания. Хуснуллин: Запорожская АЭС будет работать на Россию

"Fennovoima во вторник, 24 мая, отозвала заявку на получение разрешения на строительство АЭС "Ханхикиви-1", — говорится в сообщении.

Министерство экономики и занятости Финляндии уточняет в своем пресс-релизе, что получило информацию Fennovoima и в ближайшие недели правительство может принять официальное решение о прекращении рассмотрения заявки на строительство АЭС.

Работы на строительной площадке, связанные с контрактом, остановлены, и теперь Fennovoima сосредоточена на обеспечении безопасности в краткосрочной и долгосрочной перспективе, уточняет компания.

Ранее Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев назвал "странным" решение Финляндии разорвать контракт на строительство с участием России АЭС "Ханхикиви-1" и пообещал, что российская сторона будет с этим разбираться.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что решение финской стороны прекратить сотрудничество с "Росатомом" по строительству АЭС политизировано, на Хельсинки было оказано давление из-за рубежа.

Финская проектная компания Fennovoima в начале мая расторгла контракт с "Росатомом" на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии. Проект "Ханхикиви-1" предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт. Заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС выступала финская проектная компания Fennovoima Oy. Генеральным поставщиком АЭС "Ханхикиви-1" выступала компания RAOS Project (входит в "Росатом"). RAOS Project после этого сообщила, что считает расторжение контракта необоснованным и требует компенсации.