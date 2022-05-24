МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, эмбарго на нефть из России будет достигнуто "со временем", если Евросоюз откажется от нефти сегодня, Москва может продать ее подороже на мировом рынке. Германия назвала условия компромисса по нефтяному эмбарго

Если ЕС откажется от российской нефти немедленно, то "он (президент РФ Владимир Путин) может взять нефть, которую он не продает ЕС, на мировой рынок, на котором цены повысятся, и продать ее подороже", заявила она в интервью телеканалу MSNBC

Урсула фон дер Ляйен считает, что к этому вопросу надо подходить "стратегически". Она отметила, что полное эмбарго будет достигнуто "со временем", но не уточнила, когда именно.