МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во вторник опустилась ниже 37 тысяч рублей за тонну впервые с апреля пандемийного 2020 года, свидетельствуют данные торгов. Эксперт предрек дальнейшее снижение цен на бензин на АЗС в России

Цена бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов вторника снизилась на 0,51% — до 36 976 рублей за тонну. Бензин марки Аи-95 подешевел на 0,44% — до 41 222 рублей за тонну.

Последний раз бензин Аи-92 на бирже стоил меньше 37 тысяч рублей в апреле пандемийного 2020 года, когда в России был введён локдаун, что повлекло существенное сокращение спроса на топливо. По мере восстановления спроса на топливо его биржевая цена в России выросла до рекордных значений. Исторический максимум цены бензина Аи-92 составляет 58 456 рублей за тонну (13 августа 2021 года), Аи-95 — 60 570 рублей (24 сентября 2021 года).

Остальные виды топлива также подешевели во вторник на бирже. Стоимость дизельного топлива снизилась на 0,35%, до 53 803 рублей за тонну. Мазут подешевел на 1,21%, составив 13 598 рублей, а сжиженные углеводородные газы (СУГ) — на 6,88%, до 10 234 рублей.

Биржевые цены на бензин двух самых популярных марок, Аи-92 и Аи-95, начали активно снижаться в феврале. Эксперты связывают это с санкционными ограничениями на поставки нефти и нефтепродуктов в страны Запада. Вслед за этим продолжит снижаться стоимость бензина и на АЗС в России, ожидают аналитики.