МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил агентству Франс Пресс, что достижение договоренности Евросоюза по поводу эмбарго на нефть из России в ближайшие дни "маловероятно". МИД Германии уверен, что страны ЕС вскоре согласуют шестой пакет санкций

Ранее газета Financial Times сообщила, что Орбан считает контрпродуктивным обсуждать пакет санкций ЕС против РФ на уровне лидеров при отсутствии консенсуса, поскольку это проявит внутренние разногласия.

По данным агентства, Орбан направил главе Евросовета Шарлю Мишелю письмо, в котором указал, что "с учетом серьезности этих все еще открытых вопросов всеобъемлющее решение вряд ли может быть найдено в преддверии особого заседания Европейского совета 30-31 мая".