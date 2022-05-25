МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 20 мая, уменьшились на 0,7 миллиона баррелей, до 420,1 миллиона баррелей, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Стоимость бензина на автозаправках в США вновь побила рекорд

Соответствующие данные выйдут в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны в среду, 25 мая, в 17.30 мск.

В 09.00 мск Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) обнародует окончательную оценку по ВВП страны за первый квартал. Ожидается, что немецкая экономика по итогам квартала выросла на 4%, как и показала предварительная оценка.

В то же время исследовательская компания GfK опубликует индекс доверия потребителей к экономике Германии. Аналитики ожидают, что в июне индикатор составит минус 26 пунктов после уровня мая в минус 26,5 пункта.

В 21.00 Федеральная резервная система (ФРС) США опубликует протокол своего последнего заседания 3-4 мая, когда регулятор повысил базовую процентную ставку до уровня 0,75-1% годовых.