МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Польша предлагает ввести дополнительную пошлину для стран, которые решат продолжить импорт российской нефти. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. МИД России считает отказ от российской нефти самоубийством для ЕС

По словам политика, в настоящий момент в ЕС обсуждается введение шестого пакета антироссийских санкций. Польша и ряд других стран настаивают на включении в него запрета на импорт нефти из России.

"Мы ведем переговоры на уровне Европейского союза для того, чтобы согласовать очередной пакет, содержащий также вопросы, связанные с нефтью. Надо учесть определенные опасения, но также и со стороны тех государств должно быть больше смелости входа в это пространство, то есть исключение поставок нефти со стороны России", — отметил Моравецкий.

На эмбарго не соглашаются те страны, которые больше других зависят от российской нефти, подчеркнул премьер: "Это государства, которые не имеют доступа к морю, не имеют доступа к перегрузочным базам, такого, который имеем хотя бы мы или другие страны. Я говорю о Венгрии, но также и о Чешской республике, Словакии, Австрии".

"В этом контексте я могу сказать, что Польша предложила специальную выравнивающую оплату. Если кто-то будет дольше импортировать нефть из России, а он будет импортировать ее дешевле, так как России важно продать нефть любой ценой, то он не может получать выгоду в отношении тех стран, тех предпринимателей, которые откажутся от нефти быстрее", — заявил Моравецкий.