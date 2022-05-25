БИШКЕК, 25 мая — ПРАЙМ. Около 70% нефтетрейдеров в Киргизии платят за горюче-смазочные материалы из России в рублях, переход на оплату в российской валюте произошел недавно. Об этом сообщил в среду на заседании парламента страны глава службы антимонопольного регулирования Кенешбай Тайлаков. Киргизия призвала ОДКБ снизить влияние последствий "санкционных войн"

"Около 70% нефтетрейдеров платят за российские ГСМ в рублях. Только примерно 30% — в долларах", — отметил чиновник.

Тайлаков также подчеркнул, что переход на оплату в российской валюте произошел в течение последнего месяца.

"Россия пока не снижает цены на ГСМ, поэтому и у нас снижения цен не наблюдается", — добавил глава антимонопольной службы.