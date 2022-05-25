МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Счетная палата России проведет объективный и беспристрастный анализ роли иностранных компаний при реализации соглашения о разделе продукции (СРП) "Сахалин-2" по просьбе Госдумы. Об этом заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин

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"Мы дадим объективный, беспристрастный анализ, без конъюнктурного и политического подхода. Мы дадим его как экономисты", — подчеркнул чиновник в ходе выступления в Госдуме.

С просьбой об оценке обратился спикер Госдумы Вячеслав Володин. По словам парламентария, Россия в 1990-е годы приняла ряд законодательных решений, на основании которых компании из недружественных стран — в частности, из Японии, Великобритании и Нидерландов — продолжают получать в России большие прибыли. "Речь идет о СРП "Сахалин-2", — пояснил Володин.

"Может быть, нам проанализировать эту ситуацию? Пускай лучше доля (в проекте "Сахалин-2"- ред.) у "Газпрома" вырастет, у государства. Либо придут компании дружественно настроенные по отношению к России, а эти компании уйдут", — предложил он.

"Я бы разделял все принимаемые меры государством и все-таки частным сектором", — возразил Кудрин. Он признал, что частный бизнес в отдельных ситуациях бывает вынужден подчиняться политикам своих стран. "Но там, где может, где хочет — он все-таки работает, создает возможности или передает нам в том числе технологии. Нам с частными компаниями еще много работать", — подчеркнул глава Счетной палаты.