МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США, вводя санкции против поставок российских углеводородов, пытаются занять освободившиеся ниши.

По ее словам, это происходит "на фоне откровенного двуличия Вашингтона, который прибегает к методам недобросовестной конкуренции и стремится занять нишу в частности нашей страны на внешних рынках".

Американцы, сами располагая большими запасами углеводородов, требуют от других стран, которые страдают от дефицита и дороговизны ресурсов, отказа от импорта российской нефти", — сказала она на брифинге в среду.