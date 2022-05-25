ПРАГА, 25 мая — ПРАЙМ. Премьер Словакии Эдуард Хегер заявил, выступая в среду на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, что страны ЕС слишком долго "разменивали свои принципы на дешевый газ и нефть из РФ", компромиссы привели к конфликту на Украине.

По его мнению, странам ЕС "пора перестать делать компромиссы из своих принципов".

"Мы слишком долго разменивали свои принципы на дешевый газ и нефть из РФ. Компромиссы с Москвой привели к войне с Украиной", — сказал он.

Премьер призвал Еврокомиссию и другие органы ЕС активнее взаимодействовать с Украиной и странами Западных Балкан, в том числе, над стандартизацией правил, согласно которым все эти страны могли бы присоединиться к ЕС как можно скорее.