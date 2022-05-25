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2022
https://1prime.ru/energy/20220525/836980703.html
Премьер Словакии рассказал, чем Европа заплатила за нефть и газ из России
Энергетика
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. Премьер Словакии Эдуард Хегер заявил, выступая в среду на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, что страны ЕС слишком долго "разменивали свои принципы на дешевый... ПРАЙМ, 25.05.2022
нефть, энергетика, экономика, новости, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПРАГА, 25 мая — ПРАЙМ. Премьер Словакии Эдуард Хегер заявил, выступая в среду на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, что страны ЕС слишком долго "разменивали свои принципы на дешевый газ и нефть из РФ", компромиссы привели к конфликту на Украине.
По его мнению, странам ЕС "пора перестать делать компромиссы из своих принципов".
"Мы слишком долго разменивали свои принципы на дешевый газ и нефть из РФ. Компромиссы с Москвой привели к войне с Украиной", — сказал он.
Премьер призвал Еврокомиссию и другие органы ЕС активнее взаимодействовать с Украиной и странами Западных Балкан, в том числе, над стандартизацией правил, согласно которым все эти страны могли бы присоединиться к ЕС как можно скорее.