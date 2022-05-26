МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Китай планирует "взять на себя почти" все отгрузки российской нефти дальневосточной марки ESPO в мае, в том числе в связи с отказом импортёров из других стран. Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на судовые компании. Россия приветствует участие Китая в проектах по развитию Арктики

"В этом месяце Китай должен принять почти все партии нефти марки ESPO, которые часто поставляются в другие страны, такие как Южная Корея и Япония, из-за непосредственной близости и простой логистики", — подчеркнуло агентство.

По данным Блумберг, многие страны и компании отказываются от импорта нефти из России в связи с международными санкциями.

Согласно источникам агентства, небольшие танкеры Yang Li Hu и Yang Mei Hu погрузили нефть марки ESPO в период с 16 по 18 мая, прежде чем отправиться в Йосу для перекачки нефти на танкер Yuan Qiu Hu.

Затем Yang Li Hu забрал еще одну партию нефти ESPO 23 мая и направляется в Йосу, а Yang Mei Hu должен прибыть в Козьмино для следующей погрузки 26 мая. По данным судовых брокеров, суда принадлежат китайской Cosco Shipping Holdings Co.