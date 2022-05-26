Лавров заявил, что участники ОПЕК+ продолжат работу по стабилизации рынка
Лавров заявил, что все участники ОПЕК+ и ФСЭГ продолжат работу по стабилизации рынка
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Все участники ОПЕК+ и Форума стран–экспортеров газа подтверждают намерение продолжать работать для стабилизации рынка энергоносителей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы обсудили наше дальнейшее сотрудничество (с Алжиром — ред.) не только в рамках ОПЕК+, но и Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ). Туда тоже входят Россия и Алжир. Все без исключения участники ОПЕК+ и ФСЭГ публично подтверждают свою приверженность договоренностям, достигнутым в этих форматах, и своё намерение продолжать работать в этом направлении для стабилизации рынка энергоносителей", — сказал он в интервью RT Arabic.
https://1prime.ru/energy/20220526/836994803.html
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