МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Все участники ОПЕК+ и Форума стран–экспортеров газа подтверждают намерение продолжать работать для стабилизации рынка энергоносителей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Путин и Драги обсудили энергетические отношения России и Италии

"Мы обсудили наше дальнейшее сотрудничество (с Алжиром — ред.) не только в рамках ОПЕК+, но и Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ). Туда тоже входят Россия и Алжир. Все без исключения участники ОПЕК+ и ФСЭГ публично подтверждают свою приверженность договоренностям, достигнутым в этих форматах, и своё намерение продолжать работать в этом направлении для стабилизации рынка энергоносителей", — сказал он в интервью RT Arabic.