МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Введенные против России санкции в отношении нефти фактически увеличивают доходы Москвы от экспорта этого энергоносителя, пишет обозреватель Роберт Рапир для портала Oil Price. В США ждут, что Россия не сможет обслуживать свой долг

Он отмечает, что доходы России от нефти и газа достигли очередного рекордного уровня, несмотря на меры, призванные нанести ущерб российской экономике.

По его словам, хотя США прекратили покупать российскую нефть, Россия является одним из крупнейших мировых производителей и экспортеров нефти. Невозможно полностью убрать российскую нефть с рынка без того, чтобы цены на нее не выросли намного — возможно, до 200 долларов за баррель.

При этом по мере роста цен привлекательность российской нефти повышается. Прямо сейчас у Китая и Индии, например, есть огромный стимул покупать российскую нефть со скидкой.

Когда Россию пытаются наказать, препятствуя продаже ее нефти на рынке, она получает чистую выгоду от увеличения доходов от продажи нефти, говорится в материале.

"Это не означает, что другие санкции не оказывают желаемого воздействия. Судя по всему, жизнь в России становится все труднее из-за множества введенных санкций. Но в мире, который все еще сильно зависит от нефти, единственный способ эффективно повлиять на нефтяные доходы России — это уменьшить глобальную зависимость от нефти", — заключил автор.