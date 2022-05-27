МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. По данным государственной компании Ирака State Oil Marketing Organization (SOMO), страна в апреле нарастила среднесуточный объем экспорта нефти на 4,2% по отношению к марту, до 3,38 миллиона баррелей в день. Bloomberg: Шри-Ланка начала закупать российскую нефть

По итогам марта среднесуточный объем поставок иракской нефти на внешний рынок составлял 3,244 миллиона баррелей в день.

По итогам апреля Ирак экспортировал 101,39 миллиона баррелей нефти, а в марте — 100,58 миллиона. Поставки с месторождений Басры в апреле составили 98,1 миллиона баррелей, с Киркука — 3,29 миллиона.

Доходы Ирака от экспорта нефти за отчетный месяц составили 10,609 миллиарда долларов при средней цене нефти в 104,64 доллара за баррель. В марте эти доходы составили 10,913 миллиарда долларов при средней цене нефти в 108,5 доллара за баррель, а в апреле 2021 года — 5,55 миллиарда долларов при 62,78 доллара за баррель.