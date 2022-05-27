МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Финляндия выступает за отказ Европы от российских нефти и газа, но с пониманием относится к альтернативным точкам зрения, которые есть у стран, более зависимых от таких поставок, заявил глава МИД страны Пекка Хаависто. Нехаммер сообщил, что "Газпром" может потерять газохранилище в Австрии

"Финляндия на самом деле выступает за эмбарго как на нефть, так и на газ. С нашей стороны никакой проблемы нет. Но, конечно же, я понимаю, почему особенно газ – чувствительная тема для некоторых европейских стран, где потребители используют природный газ из России", — сказал он, выступая в вашингтонском экспертном центре CSIS.

"Конечно, мы не хотим стрелять себе в ногу. Это понятно. Но для Финляндии оба запрета – не проблема", — сказал он.

Евросоюз уже запретил импорт угля из России, обсуждает варианты нефтяного эмбарго в рамках шестого пакета санкций из-за военной операции на Украине и работает над снижением зависимости от газа.

"Я думаю, что это сдвиг навсегда. Трубопровод можно перерубить лишь однажды", — сказал Хаависто.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он. РФ не раз заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве "оружия".