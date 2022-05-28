МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. "Зеленая истерия", связанная с попытками Европы отказаться от российских энергоресурсов в пользу возобновляемых и экологически чистых источников энергии, приведет к тому, что бюджеты западных стран станут еще более дефицитными, заявил РИА Новости генеральный директор компании "Европейская Электротехника" Илья Каленков. В ФРГ назвали разрушительные последствия возможного эмбарго против России

"Мы наблюдаем новый виток зеленой "истерии". Денег это будет стоить колоссальных. Фактически это приведет к тому, что бюджеты западных стран, которые и без того дефицитные, станут еще более дефицитными. Можно предположить, что каким-то образом им в моменте удастся закрыть провалы в поставках энергоресурсов, но системно проблема так не решается", — считает Каленков.

Эксперт утверждает, что и раньше вокруг перехода на зеленую энергетику было достаточно много популизма, но сейчас он стал особенно актуален. Власти западных стран вынуждены говорить на публику, что легко и непринужденно смогут заменить ресурсы из РФ, хотя, на самом деле, заменить в краткосрочной перспективе российский газ нечем. Чтобы успешно завершить энергетический переход, по оценкам Каленкова, понадобится 20-30 лет.

ЧТО ДЕЛАЕТ ЕВРОПА

При этом, по оценкам Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), предоставленным агентству, европейские государства действительно предпринимают реальные шаги по увеличению поддержки возобновляемой энергетики и форсированию введения мощностей. Эксперт указала на сложность для ЕС быстро отказаться от газа из России

В ассоциации рассказали, что Испания выделила новые субсидии в размере 500 миллионов евро на поддержку предприятий, работающих на ВИЭ. Франция увеличила кредиты на модернизацию систем отопления за счет возобновляемых источников, а также нарастила субсидирование подключаемых к биогазовым установкам домохозяйств. Германия активировала пакет мер, способствующих ускоренному переходу на ВИЭ, и установила правило, согласно которому с 1 января 2024 года каждая новая единица отопления должна на 65% обеспечиваться за счет возобновляемой энергии.

Тем не менее в АРВЭ согласны с оценкой Каленкова — замена российских углеводородов на зеленую энергетику может быть долгой и дорогой. "Несмотря на усилия Евросоюза, заменить российские углеводороды вряд ли удастся: для этого потребуется не менее 10 лет и более 2,5 триллиона евро прямых инвестиций," — говорят в ассоциации.

Еврокомиссия в марте предложила разработать специальный план для Евросоюза, который может позволить снизить на две трети — то есть примерно на 100 миллиардов кубометров — спрос на российский газ в 2022 году. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале мая заявила, что в рамках готовящегося шестого пакета санкций против России комиссия предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в Евросоюз.