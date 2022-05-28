МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. В сообщении в Twitter официального Алжирского агентства новостей APS сообщили, что нефтегазовая группа из Алжира Sonatrach и нефтегазовая компания из Китая Sinopec Oil & Gas Limited (SOOGL) заявили в субботу, что подписали соглашения о разделе нефтедобычи на сумму 490 миллионов долларов юго-восточном участке Алжира. Правительство утвердило правила субсидирования грузовых авиаперевозок

По информации агентства, 25-летний контракт предусматривает реализацию на участке Зарзаитине в провинции Иллизи "проекта, призванного обеспечить добычу почти 95 миллионов баррелей сырой нефти".

В начале января группа Sonatrach заявила об инвестициях в размере 40 миллиардов долларов с 2022 по 2026 год в разведку, добычу и переработку нефти, а также разведку и добычу газа при резком падении экспорта нефти и газа в прошлые два года из-за просчетов в управлении нефтегазовой промышленностью страны и недостаточных инвестиций в эту отрасль.