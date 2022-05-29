МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. "Роснефть" не владеет никакими активами на территории Украины, заявила пресс-служба компании. На Украине заявили об аресте активов "Роснефти"

Ранее Служба безопасности Украины сообщила о блокировке деятельности компании, которая входила в группу "Роснефть", и инициировала арест активов группы на своей территории.

"В компании с удивлением узнали об аресте Украиной активов, якобы принадлежащих "Роснефти". Сообщаем, что никаких активов, принадлежащих компании на территории Украины на настоящий момент нет", — говорится в сообщении.

Компания добавляет, что владела сетью заправок, которая значительное время назад была продана европейскому оператору, занимающемуся дистрибуцией нефтепродуктов на украинском рынке. "До недавнего времени компания ("Роснефть" — ред.) осуществляла поставки в адрес этого оператора. Понятно, что в случае изъятия собственности у нынешнего владельца, поставок нефтепродуктов со стороны "Роснефти" не будет", — отмечается в документе.

Ранее Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.