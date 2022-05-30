МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Советник главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Рябчин заявил, что порядка 140 автомобильных заправок, принадлежавших российским собственникам, передаются госкомпании для создания государственной сети автозаправок. FT: передача российских активов Украине может быть опасна для Запада

"Сейчас около 130-140 заправок, которые были отобраны из российских активов, в процессе передачи "Нафтогазу", — сказал Рябчин в эфире "Украина 24". О заправках каких именно российских компаний идет речь, он не уточнил. По словам Рябчина, юридический процесс займет некоторое время, но уже летом этот вопрос будет решен окончательно.

Рябчин пояснил, что Владимир Зеленский поставил "Нафтогазу" задачу создать государственную сеть автомобильных заправок из-за недобросовестной конкуренции на рынке, которая привела к необоснованному росту цен на топливо. По его данным, существующие операторы топливного рынка также не справлялись с решением возникших проблем с логистикой топлива после того, как стал невозможен импорт из Белоруссии и РФ, а собственная нефтеперабатывающая отрасль Украины была уничтожена.

Рябчин отметил, что, несмотря на то, что власти страны пошли навстречу украинским топливным операторам и отменили госрегулирование цен на бензин, дизель и автогаз, многочасовые очереди на заправках никуда не делись, а цены выросли.

По данным профильного украинского портала minfin.com.ua, 17 мая, в день, когда правительство перестало контролировать цены на топливо, средняя стоимость дизеля составляла 43,4 гривны (1,47 доллара) за литр. Уже 23 мая госпотребслужба Украины заявила о резком повышении цен на ряде заправок. В частности, в Черновицкой области дизтопливо продавалось уже по 70 гривен (2,37 доллара) за литр, рост составил 61% за неделю.