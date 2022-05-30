МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть более умеренно, чем утром, но поднимаются, рынки ждут новостей о решении ЕС относительно импорта энергоресурсов из РФ и ситуации вокруг задержанных греческих танкеров Ираном, свидетельствуют данные торгов. Акции нефтяников будут среди лидеров

По состоянию на 13.24 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,43%, до 116,06 доллара за баррель, июльских — на 0,28%, до 119,77 доллара. Ранее в ходе торгов эта цена поднималась до 120,5 доллара — максимума за два месяца, или на 0,8%.

Стоимость июльских фьючерсов на WTI в то же время дорожает на 0,32%, до 115,44 доллара за баррель. Утром эта нефть поднималась в цене на 0,9%.

Рынки продолжают оценивать перспективы поставок нефти с учётом переговоров в ЕС, где одной из тем будут ограничения на поставки энергоресурсов из России.

В понедельник и вторник главы ЕС встречаются в Брюсселе на внеочередном саммите, где будут обсуждаться в том числе ограничения в отношении России. Европейские государства из-за разногласий уже около месяца не могут согласовать шестой пакет санкций против РФ, который предполагает, в том числе, введение полного или частичного эмбарго на поставки российской нефти.

Определенные риски для нефтяных поставок несут и новости вокруг ситуации с греческими танкерами. Иранские военные захватили два танкера под греческим флагом в Персидском заливе. По заявлению Корпуса стражей исламской революции, это стало ответом на действия властей Греции, которые несколько недель назад захватили танкер с иранской нефтью, а затем передали нефть американским властям.