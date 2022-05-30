МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам, что лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе намерены достичь политического соглашения по эмбарго на поставки в ЕС нефти из РФ, экспортируемой по морю. "Это эмбарго покроет более двух третей импорта нефти из России", — заявил он. Названо эмбарго, которое пугает мир сильнее “нефтяной блокады”

Мероприятие состоится 30-31 мая в бельгийской столице.

По словам источника, из нефтяного эмбарго будут сделаны "временные исключения" для ряда стран-членов. "Совет ЕС вернется к обсуждению этих исключений в ближайшее время", — отметил он.

Он также напомнил, что шестой пакет санкций против России будет включать, помимо эмбарго, другие меры: отключение от SWIFT ряда российских банков, включая Сбербанк, запрет на вещание в ЕС трех крупнейших российских телеканалов, а также индивидуальные санкции.