МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Нефть из Ирана с танкера была конфискована Афинами законно, решение вынес "независимый греческий суд", и Иран не обжаловал решение суда, заявил официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому. Польша видит перспективу в поставках сжиженного газа из Египта

В понедельник на брифинге пресс-секретаря правительства попросили прокомментировать информацию о том, что захват Ираном двух греческих танкеров стал местью за захват иранского нефтяного груза на танкер в порту Каристос. Журналист задал вопрос, что собирается делать правительство Греции и вернет ли она конфискованную нефть Ирану.

"Прежде всего, какие бы действия ни предпринимались, они касались нефти иранского происхождения. Это действия предприняты на основании международных соглашений и обязательств страны и после решений суда. Эти решения не опротестовали те, чьи интересы были затронуты. Был период времени, чтобы обжаловать или потребовать приостановления действия решения суда. Этого не произошло", — сказал Иконому.

"Основываясь на международных соглашениях и обязательствах, которые страна подписала за последние три десятилетия, а также на решении независимого греческого суда, это действие было совершено на танкере, на котором была иранская нефть", — отметил он.

Иконому назвал "совершенно неспровоцированным и незаконным" захват Ираном двух греческих танкеров в ответ на действия Греции. "Правительство Греции проинформировало наших партнеров и союзников на всех международных форумах. Все суда, плавающие в окрестностях, были проинформированы, чтобы приспособиться к этой неприемлемой ситуации и реальности, созданной этой тактикой иранского правительства", — сказал Иконому.

ЗАДЕРЖАНИЕ ТАНКЕРОВ

В четверг, 26 мая, власти Греции заявили, что передадут США иранскую нефть, которая перевозилась танкером под российским флагом. Танкер, который сменил название с "Пегас" на "Лана", был задержан у берегов Греции еще в середине апреля и из-за неполадок встал на якорь возле порта Каристос на острове Эвбея.

Как сообщила газета "Катимерини", танкер "Пегас" или "Лана" первоначально был арестован по решению Управления по борьбе с отмыванием денег в рамках реализации санкций, введенных ЕС и НАТО в отношении судов, представляющих интересы России. Предполагалось, что танкер принадлежит российскому Промсвязьбанку. Однако затем выяснилось, что судно до прихода в греческий порт сменило владельца. Власти отменили решение об аресте, однако судно осталось у причала Каристоса после вмешательства США, поскольку этот танкер с лета 2021 года уже был в "черном" списке США за транспортировку иранской нефти, пишет газета.

Министерство юстиции США, ссылаясь на двустороннее соглашение о правовой помощи между США и Грецией, 20 апреля потребовало забрать груз, утверждая, что выручка от его продажи будет использована для финансирования терроризма.

"Запрос о содействии был направлен в прокуратуру Халкиды и, согласно секретному документу от 20 мая, городской суд первой инстанции Халкиды одобрил перекачку нефти из "Ланы" на два танкера, арендованных США. Несколькими днями ранее штаб береговой охраны проинформировал администрацию порта Каристоса о том, что разрешает перекачку нефти, с просьбой немедленно предоставить оборудование, средства и материалы для защиты морской среды", — сообщила газета.

Перекачка нефти началась во вторник, 24 мая.

Новостной портал Newsbreak.gr сообщает со ссылкой на данные Корпуса стражей исламской революции, что после незаконного захвата судна под иранским флагом с грузом нефти на борту и с российским экипажем министр иностранных дел Ирана в среду, 25 мая, в отсутствие посла Греции в Тегеране вызвал греческого посланника и выразил протест.

Официальный представитель Ирана отметил, что захват груза корабля является "ярким примером международного пиратства", за которое несут ответственность Афины и те, кто незаконно захватил судно. Тегеран потребовал освобождения корабля, который был захвачен под давлением Вашингтона. Греческие власти не ответили на протест Тегерана и не предоставили дополнительных подробностей о том, когда груз будет выгружен и когда он будет доставлен в Соединенные Штаты, пишет портал.

Агентство Tasnim сообщило, что Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в пятницу задержала два греческих танкера — Prudent Warrior и Delta Poseidon в водах Персидского залива "из-за незаконных действий со стороны властей Греции".

На танкере Delta Poseidon была команда из 25 человек, двое из которых были греками, а на Prudent Warrior команда из 23 человек, из которых 8 были греками и один киприот, сообщило греческое общественное телевидение ERT.

По сообщениям иранских СМИ, еще 17 греческих судов находятся в Персидском заливе, и могут быть захвачены КСИР, если Греция продолжит такие действия.