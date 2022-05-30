МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. По нефтяному эмбарго Евросоюза против России "нет никакой договоренности", заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Шольц оценил переход Германии к независимости от энергоресурсов из России

"На настоящее время компромисс не достигнут… Мы находимся в сложной ситуации из-за безответственных действий Европейской комиссии", — сообщил политик перед началом заседания саммита Евросоюза в Брюсселе.

ПО словам премьер-министра, при одобрении предыдущих пяти пактов санкций страны ЕС сначала принимали решения, а затем думали о последствиях. "Теперь речь идет об энергетике, это рискованно, серьезно. Нам надо поменять наш подход — сначала решения, потом санкции. До сих пор никаких решений нет", — указал Орбан.

Предложения Еврокомиссии по нефтяному эмбарго должным образом не обсуждались с государствами-членами Евросоюза. "Ответственность за отсутствие соглашения несет Еврокомиссия", — заключил премьер.

АНТИРОССИЙСКИЕ САНКЦИИ

Орбан также заявил, что согласится на шестой пакет антироссийских санкций, если будут найдены решения по энергетической безопасности Венгрии.

"Мы готовы поддержать шестой пакет санкций, если будут гарантии для безопасности энергетических поставок в Венгрию", — сообщил премьер-министр.