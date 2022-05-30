МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" в 2021 году добыла 7,1 тысячи тонн урана, план по производству этого стратегически важного металла выполнен полностью, говорится в годовом отчете АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом" и консолидирует все гражданские активы российской атомной отрасли). Фьючерсы на газ в Европе завершили торги на уровне почти 980 долларов

"АО "Атомредметзолото" и Uranium One, входящие в структуру АО "Атомэнергопром", в 2021 году совместно произвели 7,1 тысячи тонн урана, что соответствует 15% мировой добычи", — отмечается в отчете. В 2020 году "Росатом" добыл в совокупности такой же объем урана.

"План по производству урана выполнен на 100%", — отмечается в отчете.

При этом предприятия горнорудного дивизиона "Росатома" "Атомредметзолото" в 2021 году добыли в России 2,6 тонны урана, а предприятия международной компании "Росатома" Uranium One добыли в Казахстане 4,5 тонны урана.