МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Министр экономики и климата, вице-канцлер Германии Роберт Хабек считает, что запрет на импорт нефти из России, который ранее ввели США, не дает ожидаемого эффекта. Bloomberg сообщил об изменениях в шестом пакете антироссийских санкций

"Если говорить о запрете на нефть, у нас есть там небольшая проблема, потому что, конечно, это правильно и в нравственном плане нам необходимо запретить нефть и, возможно, позже газ и другие продукты из России. Но, из-за того, что они продают на мировой рынок, эмбарго на нефть, которое ввели США… увеличило цены на мировом рынке, поэтому (президент России Владимир) Путин получает больше денег за меньшие продажи нефти. И это, конечно, проблема, и нам нужно найти решение, в противном случае мы уничтожаем правой рукой то, что создаем левой и наоборот. Так что эмбарго на нефть пока не имело такого эффекта, на который мы надеялись", — заявил Хабек в интервью телеканалу CNN.

США в марте ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.

В понедельник и вторник главы ЕС встречаются в Брюсселе на внеочередном саммите, где будут обсуждаться в том числе ограничения в отношении России. Европейские государства из-за разногласий уже около месяца не могут согласовать шестой пакет санкций против РФ, который предполагает, в том числе, введение полного или частичного эмбарго на поставки российской нефти. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.