МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Миллионам британцев угрожает отключение электроэнергии и нехватка газа в случае дальнейшего сокращения импорта энергоресурсов из России, предупреждает газета The Times. Об этом пишет РИА Новости. Польша прекратила бесплатные поставки топлива на Украину

Издание сообщает, что власти Великобритании подготовили "худший сценарий" и меры реагирования на него. По сценарию, шесть миллионов домовладений в стране рискуют столкнуться с ограничением подачи электроэнергии.

В материале говорится, что "отключение (электричества — прим. ред.) будет в будние дни в часы пик утром, с 7:00 до 10:00, и вечером, с 16:00 до 21:00". При этом авторы отмечают, что из-за указанной меры могут повыситься цены на энергоносители и снизится прогнозируемый ВВП в ближайшие годы.

В то же время допускается, что могут быть введены ограничения на промышленное использование газа, в том числе на газовых электростанциях.