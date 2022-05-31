МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Миллионам британцев угрожает отключение электроэнергии и нехватка газа в случае дальнейшего сокращения импорта энергоресурсов из России, предупреждает газета The Times. Об этом пишет РИА Новости.
Издание сообщает, что власти Великобритании подготовили "худший сценарий" и меры реагирования на него. По сценарию, шесть миллионов домовладений в стране рискуют столкнуться с ограничением подачи электроэнергии.
В материале говорится, что "отключение (электричества — прим. ред.) будет в будние дни в часы пик утром, с 7:00 до 10:00, и вечером, с 16:00 до 21:00". При этом авторы отмечают, что из-за указанной меры могут повыситься цены на энергоносители и снизится прогнозируемый ВВП в ближайшие годы.
В то же время допускается, что могут быть введены ограничения на промышленное использование газа, в том числе на газовых электростанциях.
https://1prime.ru/energy/20220531/837031761.html
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