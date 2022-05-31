2022-05-31T09:34:07+03:00
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2022-05-31T09:34:07+03:00
2022
https://1prime.ru/energy/20220531/837033617.html
В Госдуме оценили российские потери из-за европейского эмбарго на нефть
Энергетика
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https://россиясегодня.рф
. Депутат Госдумы от "Единой России" Никита Чаплин заявил, что Россия с учетом роста нефтяных цен, который произойдет из-за санкций ЕС, не сильно потеряет в доходах. По его... ПРАЙМ, 31.05.2022
нефть, энергетика, экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Депутат Госдумы от "Единой России" Никита Чаплин заявил, что Россия с учетом роста нефтяных цен, который произойдет из-за санкций ЕС, не сильно потеряет в доходах.
По его мнению, эмбарго на нефть со стороны ЕС негативно скажется не только на экономике РФ, но и на экономике всего мира, при этом Россия, со временем, найдет новые рынки и с учетом дисбаланса и роста нефтяных цен, который произойдет из-за санкций ЕС, "не сильно потеряет в доходах".