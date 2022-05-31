МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Депутат Госдумы от "Единой России" Никита Чаплин заявил, что Россия с учетом роста нефтяных цен, который произойдет из-за санкций ЕС, не сильно потеряет в доходах.

По его мнению, эмбарго на нефть со стороны ЕС негативно скажется не только на экономике РФ, но и на экономике всего мира, при этом Россия, со временем, найдет новые рынки и с учетом дисбаланса и роста нефтяных цен, который произойдет из-за санкций ЕС, "не сильно потеряет в доходах".