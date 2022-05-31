МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Глава евродипломатии Жозеп Боррель признал, что ЕС с введением частичного эмбарго на российскую нефть не сможет помешать России продавать нефть третьим странам. Эксперт рассказал о будущих поставках российской нефти в Европу

Он отметил, что ЕС не обладает такими возможностями, но является главным клиентом России и "ей придется искать других" и снижать цены.

По его словам, целью санкций является "лишение финансирования российской армии".