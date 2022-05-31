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https://1prime.ru/energy/20220531/837034591.html
Боррель: ЕС неспособен помешать России продавать нефть в третьи страны
Энергетика
Новости
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Глава евродипломатии Жозеп Боррель признал, что ЕС с введением частичного эмбарго на российскую нефть не сможет помешать России продавать нефть третьим странам. Он отметил, что ЕС... ПРАЙМ, 31.05.2022
нефть, энергетика, новости, ес, нефть, санкции против рф, жозеп боррель
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Глава евродипломатии Жозеп Боррель признал, что ЕС с введением частичного эмбарго на российскую нефть не сможет помешать России продавать нефть третьим странам.
Он отметил, что ЕС не обладает такими возможностями, но является главным клиентом России и "ей придется искать других" и снижать цены.
По его словам, целью санкций является "лишение финансирования российской армии".