МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Sofia Globe сообщило со ссылкой на премьер-министра страны Кирила Петкова, что Болгария добилась исключения из эмбарго ЕС на импорт российской нефти до конца 2024 года. В Чехии считают отсрочку эмбарго на российскую нефть победой

По словам премьера, сегодня появится общее заключение, в котором нет точных деталей по странам, но в реальных соглашениях, которые будут опубликованы через два дня, у Болгарии "будет отдельный пункт с отступлениями до конца 2024 года".

Петков считает, что это исключение даст Болгарии время адаптировать свою нефтеперерабатывающую отрасль к нефти из других стран.

Лидеры стран ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе достигли политического соглашения по введению частичного нефтяного эмбарго против РФ, которое коснется поставок нефти по морю. Поступающая по трубопроводу нефть не попадет в новый пакет санкций. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу 2022 года ЕС откажется почти от 90% импорта российской нефти.