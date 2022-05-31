МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Чехии на саммите Европейского союза в Брюсселе удалось добиться отсрочки вступления в силу эмбарго на поставки нефти из России на 18 месяцев в связи с большой зависимостью от этих поставок. Об этом сообщило сетевое издание České noviny со ссылкой на премьер-министра страны Петра Фиалу.
"В первый день саммита мы в принципе договорились о частичном запрете на поставки российской нефти. Исключение пока сделано для нефти, поставляемой по трубопроводам. В связи с большой зависимостью Чехии от поставок нефти из РФ, для нас запрет вступит в силу на 18 месяцев позднее", — цитирует издание Фиалу.
"Ключевые проблемы в течение вечернего заседания (в понедельник) удалось отстранить", — подчеркнул премьер.
https://1prime.ru/energy/20220531/837035916.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.