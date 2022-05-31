МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Директор АНО "Национальный научный центр "Ансельм" Максим Канищев считает, что новые продавцы будут повышать цены на нефть для европейских потребителей, так как будут видеть особую заинтересованность ЕС в поставках после отказа от российской нефти. Орбан раскрыл подробности соглашения ЕС о поставках нефти из России

По его мнению, это связано с планами отказа от российских энергоресурсов и особенностями логистики. Он пояснил, что к цене барреля прибавится транспортировка.

По словам эксперта, Европа может замещать российскую нефть поставками из стран Персидского залива, например, ОАЭ и Саудовской Аравии. Также есть возможности импорта из Азербайджана. А вот поставки из Латинской Америки могут "окончательно обрушить экономику ЕС".

Лидеры стран ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе достигли политического соглашения о введении частичного нефтяного эмбарго в отношении нефти из РФ в рамках шестого пакета санкций. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не ограничивается. Но, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти. После этого цены на нефть стали расти, а стоимость барреля Brent с поставкой в июле превысила 124 доллара.